Briti majú problém so vztyčovaním vlajok na narodeniny princa Andrewa

Londýn 6. februára (TASR) - Britská vláda chce prehodnotiť tradíciu vztyčovania vlajok na radniciach pri príležitosti narodenín členov kráľovskej rodiny po tom, ako to niektoré miestne samosprávy odmietli urobiť počas nadchádzajúcich narodenín škandálmi poznačeného princa Andrewa. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP.



Britské ministerstvo výstavby, komunít a miestnej samosprávy zaslalo miestnym vládam e-mail, v ktorom im pripomenulo, aby 19. februára vztýčili vlajky pri príležitosti 60. narodenín princa Andrewa.



Hoci má Andrew ako syn kráľovnej Alžbety II. na takúto poctu nárok, jeho reputáciu vážne poškodilo priateľstvo s teraz už zosnulým americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom, ktorý bol obvinený zo sexuálneho zneužívania neplnoletých dievčat.



Žena menom Virginia Robertstová zároveň vyhlásila, že Epstein ju nútil mať pohlavný styk s viacerými staršími mužmi vrátane princa Andrewa. Robertsová tvrdí, že ju princ Andrew donútil k styku v roku 2001 v Londýne a neskôr ešte dvakrát. Andrew a ostatní muži tieto obvinenia popreli.



Princ Andrew, ako aj Epsteinova priateľka Ghislaine Maxwellová popreli, že by vedeli o tom, že Epstein sexuálne zneužíval neplnoleté dievčatá. Viaceré ženy, ktoré vzniesli obvinenie voči Epsteinovi, vo svojich výpovediach pritom tvrdili, že ich najala práve Maxwellová.



Princ Andrew v tejto súvislosti ešte v novembri 2019 vyhlásil, že sa vzdáva plnenia svojich oficiálnych povinností. Kráľovná Alžbeta II. mu na to udelila príslušný súhlas. Princ si podľa svojich slov uvedomil, že jeho priateľstvo s finančníkom Epsteinom obvineným z činu súvisiaceho s pohlavným zneužívaním mladistvých "vážne narušovalo" prácu kráľovskej rodiny v mnohých organizáciách a charitách.



James Slack, hovorca britského premiéra Borisa Johnsona, uviedol, že vláda a kráľovská rodina "uvažujú o politike vztyčovania vlajok v prípade špecifických situácií, akou je napríklad aj vzdanie sa plnenia oficiálnych povinností (člena kráľovskej rodiny)".



Starosta Liverpoolu Joe Anderson oznámil, že jeho mesto vlajky pri príležitosti Andrewových narodenín nevztýči. "Vzhľadom na jeho správanie by nebolo vhodné, aby sme si pripomínali jeho narodeniny," zdôraznil.