Británia rokovala s partnermi o Ukrajine, spojenci žiadajú prímerie

Londýn 19. mája (TASR) - Lídri Spojeného kráľovstva, Francúzska, Nemecka a Talianska v nedeľu diskutovali so Spojenými štátmi o vojne na Ukrajine a nevylúčili ani zavedenie sankcií proti Rusku, ak Moskva nebude chcieť uzavrieť prímerie, uviedla kancelária britského premiéra Keira Starmera. V pondelok by mal o tomto konflikte hovoriť americký prezident Donald Trump so svojim ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP a DPA.



„V očakávaní zajtrajšieho telefonátu prezidenta Trumpa s prezidentom Putinom diskutovali lídri o potrebe bezpodmienečného prímeria a o tom, aby prezident Putin bral mierové rozhovory vážne,“ uviedol hovorca Starmerovej kancelárie.



„Diskutovali aj o použití sankcií, ak by sa Rusko vážne nezapojilo do prímeria a mierových rozhovorov,“ dodal. Podľa DPA sa telefonátu okrem Starmera zúčastnili aj Trump, talianska premiérka Giorgia Meloniová, nemecký kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron.



AFP pripomína, že európski lídri opakovane obviňujú Putina zo zámerného ignorovania výziev na prímerie. „Európania a Američania sú odhodlaní cielene spolupracovať, aby sa táto hrozná vojna skončila,“ povedal Merz v nedeľu vo Vatikáne na okraj inaugurácie pápeža Leva XIV. „V posledných dňoch sme urobili niekoľko malých krokov vpred... strany konfliktu sa medzi sebou rozprávajú,“ dodal.



Macron nedeľný telefonát potvrdil na platforme X. „Zajtra musí prezident Putin ukázať, že chce mier, a akceptovať návrh prezidenta Trumpa na bezpodmienečné 30-dňové prímerie, ktoré podporila Ukrajina aj Európa,“ dodal francúzsky prezident.



Trump v sobotu oznámil, že jeho telefonát so šéfom Kremľa sa uskutoční v pondelok o 10.00 h východoamerického času (16.00 h SELČ).