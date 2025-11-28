< sekcia Zahraničie
Británia: Rokovania s EÚ o vstupe do programu SAFE stroskotali
Program SAFE predstavila Európska komisia na jar.
Autor TASR
Londýn 28. novembra (TASR) - Británia v piatok oznámila, že rokovania s EÚ o vstupe do obranného fondu SAFE stroskotali. Londýn vysvetlil, že bude súhlasiť len s krokmi v britskom národnom záujme, ktoré predstavujú hodnotu za peniaze. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
„Hoci je sklamaním, že sa nám nepodarilo uzavrieť diskusie o účasti Spojeného kráľovstva v prvom kole SAFE, britský obranný priemysel sa bude môcť aj naďalej zúčastňovať na projektoch SAFE ako tretia krajina,“ povedal britský minister pre vzťahy s EÚ Nick Thomas-Symonds. „Rokovania prebiehali v dobrej viere, ale náš postoj bol vždy jasný: podpíšeme len tie dohody, ktoré sú v národnom záujme a poskytujú hodnotu za peniaze,“ vysvetlil.
Program SAFE predstavila Európska komisia na jar. Ide o špecializovaný nástroj na obranné pôžičky v hodnote 150 miliárd eur, ktorý má pomôcť výhodne financovať nákupy vojenského vybavenia pre krajiny EÚ aj niektoré partnerské štáty mimo Únie vrátane Ukrajiny.
Portál Politico minulý týždeň informoval, že Európska komisia počas rokovaní výrazne znížila sumu, ktorú od Británie požadovala za vstup do programu SAFE – z pôvodných 4,5 až 6,5 miliardy eur na približne dve miliardy eur. To však bolo stále výrazne viac, než bola mimoúnijná krajina údajne ochotná zaplatiť.
