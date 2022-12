Británia rozšírila sankčný zoznam osôb za porušovanie ľudských práv

Londýn 9. decembra (TASR) - V predvečer Dňa ľudských práv Spojené kráľovstvo zaradilo do sankčných zoznamov 30 ľudí z viacerých krajín, ktorí sú podozriví z účasti na korupcii, porušovaní ľudských práv, ako aj zo sexuálneho násilia počas ozbrojených konfliktov a násilného potláčania pouličných protestov. Ako v piatok napísala agentúra Reuters, sú medzi nimi aj predstavitelia Ruska a Iránu, informuje TASR.



Sankcie voči 11 krajinám v siedmich sankčných režimoch sú najväčším počtom sankcií, aké Británia uvalila v jednom balíku, odvoláva sa Reuters na britské ministerstvo zahraničných vecí. Vo štvrtok Francúzsko oznámilo zámer uvaliť na Irán nové sankcie Európskej únie za porušovanie ľudských práv pri zásahoch bezpečnostných zložiek proti demonštrantom a za dodávky bezpilotných lietadiel do Ruska.



Britská vláda uviedla, že jej sankcie boli koordinované s medzinárodnými partnermi pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii a Svetového dňa ľudských práv. Sankcie sa týkajú aj osôb zapojených do mučenia väzňov a nabádania vojakov na znásilňovanie civilistov.



Medzi sankcionovanými občanmi Ruska je plukovník Ramiľ Ibatullin, veliteľ 90. tankovej divízie, ktorá sa zapojila do bojov na Ukrajine. Podľa Británie bolo voči vojakom pod jeho velením vznesených viacero obvinení vrátane sexuálneho zneužívania civilistov počas konfliktu na Ukrajine.



Rusko tvrdí, že na Ukrajine vedie "špeciálnu vojenskú operáciu" s cieľom odstrániť hrozby pre svoju bezpečnosť a popiera vojnové zločiny svojich vojakov alebo útoky na civilistov, dodala agentúra Reuters.



Británia tiež uvalila sankcie na desiatich iránskych úradníkov spojených s väzenským systémom a revolučnými súdmi, ktoré stíhajú demonštrantov a vynášajú rozsudky vrátane trestu smrti. Týka sa to aj dvoch bývalých riaditeľov väznice Evin v Teheráne, ktorá je podľa Londýna povestná zlým zaobchádzaním s väzňami.



Sankcie sa dotknú aj niekoľkých príslušníkov mjanmarskej armády, ktorí sa podieľali na páchaní masakrov, mučení a znásilňovaní.