Británia rozširuje výcvikový program pre nových ukrajinských vojakov

Londýn 5. septembra (TASR) – Spojené kráľovstvo výrazne rozširuje výcvikový program pre ukrajinských vojakov, ktorý by mohli absolvovať potenciálne desaťtisíce nováčikov. V noci na pondelok o tom informovala spravodajská televízia Sky News, od ktorej TASR správu prevzala.



Bojový kurz predĺžia z troch na päť týždňov, čím Ukrajinci strávia viac času v Británii – mimo hrozby ruských raketových útokov, vyplýva zo zistení Sky News.



Výcvik na vojenských základniach na severe, juhozápade a juhovýchode Anglicka absolvovalo dosiaľ približne 4700 ľudí. Program sa začal v júni a zámerom veliteľov je pokračovať v ňom, pokým Ukrajina bude potrebovať nových vojakov na boj proti ruskej invázii, uviedla stanica na svojom webe.



K britským kolegom sa na výcvikovej misii na pomoc Ukrajine pridali vojenskí inštruktori z ôsmich ďalších krajín – Dánska, Fínska, Holandska, Kanady, Litvy, Nórska, Nového Zélandu a Švédska.



Britský minister obrany Ben Wallace uviedol, že to demonštruje spoločné odhodlanie podporovať ozbrojené sily Ukrajiny.



"Stretnúť sa s týmito vojakmi a byť priamo svedkom ich odvahy a odhodlania je pokorným zážitkom. Musíme urobiť všetko, čo môžeme, aby sme im pomohli brániť ich domov proti tejto nelegálnej a nevyprovokovanej ruskej invázii," citovalo Wallacea ministerstvo obrany. Minister si bol výcvik pozrieť štyrikrát, naposledy minulý piatok.



Hlavný kurz je založený na základnom výcviku britskej pechoty. Zahŕňa zaobchádzanie so zbraňami, prvú pomoc na bojisku, pobyt v teréne a hliadkovanie. Dodatočné dva týždne umožnia pokročilejší výcvik, napríklad zákopovej a mestskej vojny, operácií s vozidlami a bojiskových cvičení v simulovanom bojovom prostredí.