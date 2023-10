Británia: Rusi sa pripravujú na niekoľko rokov vojny na Ukrajine

Londýn 1. októbra (TASR) — Rusko sa pripravuje na to, že vojna na Ukrajine potrvá ešte niekoľko rokov. Svedčí o tom plánované prudké zvýšenie výdavkov na obranu v rozpočte na rok 2024, konštatovalo podľa agentúry DPA v nedeľu britské ministerstvo obrany vo svojej každodennej správe založenej na poznatkoch tajných služieb.



Z dokumentov, ktoré zrejme unikli z ruského ministerstva financií, vyplýva, že výdavky Ruska na obranu budú v roku 2024 tvoriť približne 30 percent celkových výdavkov štátu.



Rezort financií navrhuje vyčleniť na obranu 10,8 bilióna rubľov, čo zodpovedá približne šiestim percentám HDP a predstavuje zvýšenie o 68 percent v porovnaní s rokom 2023.



Podľa Londýna je vysoko pravdepodobné, že Rusko bude schopné udržať túto úroveň výdavkov na obranu do roku 2024, avšak len na úkor iných sektorov hospodárstva.



Podrobnosti o výdavkoch Moskvy na obranu sú síce vždy tajné, no uniknuté čísla naznačujú, že Rusko sa pripravuje na niekoľko ďalších rokov bojov na Ukrajine. Minister obrany Sergej Šojgu 27. septembra uviedol, že očakáva, že konflikt bude pokračovať aj v roku 2025, pripomenulo britské ministerstvo obrany.