Británia: Ruská zimná ofenzíva na Ukrajine zlyhala

Londýn 1. apríla (TASR) - Ruské úsilie o získanie silnejšej vojenskej kontroly nad východoukrajinským regiónom Donbas zlyhalo, uvádza vo svojej sobotnej správe zverejnenej na Twitteri britské ministerstvo obrany, ktoré sa odvoláva na informácie spravodajských služieb.



Odkedy post veliteľa ruských síl na Ukrajine 11. januára prevzal Valerij Gerasimov, bola jeho cieľom všeobecná zimná ofenzíva zameraná na rozšírenie kontroly nad celým Donbasom, uvádza rezort obrany v Londýne. "Po 80 dňoch je čoraz jasnejšie, že tento plán zlyhal," konštatuje Londýn.



Ruské sily dosiahli na fronte v Donbase len minimálne úspechy, a to za cenu desiatok tisíc obetí. Moskva tak podľa Británie z veľkej časti premárnila svoju dočasnú personálnu prevahu, ktorú získala počas jesennej "čiastočnej mobilizácie" záložníkov do bojov na Ukrajine.



"Po desiatich rokoch vo funkcii náčelníka ruského generálneho štábu existuje pravdepodobnosť, že Gerasimov posúva hranice toho, do akej miery bude ruské politické vedenie tolerovať neúspech," dodalo britské ministerstvo.