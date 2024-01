Británia:Ruské lietadlo včasnej výstrahy po útoku Ukrajiny explodovalo

Londýn/Kyjev 19. januára (TASR) - Ruské lietadlo včasnej výstrahy "takmer určite" po ukrajinskom útoku explodovalo a zrútilo sa do Azovského mora pri Krymskom polostrove, uviedlo v piatok britské ministerstvo obrany. TASR prevzala správu z portálu britskej televízie Sky News.



Ministerstvo označilo toto lietadlo - Beriev A-50 Mainstay - za "kľúčový prvok pre ruské operácie nad Ukrajinou".



Lietadlo vysiela "včasné varovania pred hrozbami vo vzduchu, ale má aj veliteľskú a kontrolnú funkciu", vysvetlilo britské ministerstvo. Explózia evidentne nastala cez víkend.



Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj v pondelok informoval, že ukrajinské letectvo v nedeľu v oblasti Azovského mora zlikvidovalo prieskumné lietadlo včasnej výstrahy A-50 a bombardér IL-22M ruských leteckých síl. Aj podľa podpredsedu výboru ukrajinského parlamentu pre obranu Jurija Mysiagina bolo lietadlo včasnej výstrahy a riadenia A-50 zostrelené. Zásah dostal podľa poslanca tiež bombardér IL-22M – jeho posádka sa snažila dostať na najbližšie letisko. Lietadlo však zmizlo z radaru po tom, čo začalo klesať v oblasti mesta Kerč.



Britské ministerstvo obrany v piatok v správe takisto napísalo, že sa zdá, že v stredu bolo nasadené ďalšie lietadlo A-50, ale "tentoraz nad súšou ruského teritória neďaleko Krasnodarského kraja, viac na východ od Ukrajiny".



To podľa britského ministerstva zrejme ukazuje, že Rusko má menšiu chuť riskovať a snaží sa zachovať "celkovú efektívnosť" svojej letky.



Rusko sa k evidentnej strate svojho lietadla oficiálne nevyjadrilo.



Britské ministerstvo však uviedlo, že nasadenie iného stroja ďalej na východ "pravdepodobne znamená tiché ruské priznanie, že Ukrajinci podnikli úspešnú cielenú operáciu". Keby to bola len nehoda, "nevyžadovalo by si to takéto rozhodnutie", argumentovalo ministerstvo v analýze.