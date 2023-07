Rusi pri Bachmute sú oslabení, pozície však držia, tvrdia Briti

Kyjev/Londýn 18. júla (TASR) - Ruské sily nachádzajúce sa v okolí ukrajinského mesta Bachmut sú "oslabené", no obom stranám konfliktu sa i tak podarilo dosiahnuť nepatrné územné zisky. Vyplýva to z najnovšej správy britských tajných služieb. TASR správu prevzala z televízie Sky News.



Britské ministerstvo obrany uviedlo, že ruské jednotky sa na severovýchode Ukrajiny snažia dostať na západ cez lesy pri meste Kreminna.



Ukrajinská armáda zasa podniká "značné snahy" na znovuzískanie kontroly nad okupovaným mestom Bachmut. Toto mesto v Doneckej oblasti sa dostalo pod nadvládu ruských vojakov v máji. Podľa Británie sú Rusi v okolí Bachmutu "oslabení", no pozície nateraz stále držia. Ruské jednotky sa tiež pokúšajú o menšie lokálne útoky, a to najmä v okolí mesta Avdijivka.



"Na juhu Ukrajina pokračuje v útokoch na najmenej dvoch osiach, no je nepravdepodobné, že by sa jej podarilo prelomiť ruské prvotné obranné línie," podotkol britský rezort obrany.



Na juhu Chersonskej oblasti ukrajinskí vojaci zasa kontrolujú malé predmostie na ľavom brehu rieky Dneper.