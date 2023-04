Británia: Ruské straty môže spôsobovať aj nadmerná konzumácia alkoholu

Londýn 2. apríla (TASR) - Nadmerná konzumácia alkoholu môže byť jedným z dôvodov ruských strát na Ukrajine. Vyplýva to z nedeľnej pravidelnej správy britského ministerstva obrany. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Rusko od začiatku invázie zaznamenalo viac ako 200.000 mŕtvych či ranených, no značná časť tohto počtu nebola spôsobená priamo bojmi," uviedlo ministerstvo. Odvoláva sa na ruský spravodajský portál v aplikácii Telegram, podľa ktorého sa v ruskej armáde vyskytol "mimoriadne vysoký počet" rôznych incidentov, trestných činov či úmrtí súvisiacich s alkoholom.



"Nadmerné požívanie alkoholu je v ruskej spoločnosti pomerne rozšírené a považuje sa za prijateľné aj ako súčasť armádnej kultúry či bojových operácií," napísal britský rezort obrany.



Ministerstvo zároveň vymenovalo i ďalšie dôvody strát v ruskej armáde mimo bojiska. Ide najmä o dopravné nehody, neopatrné zaobchádzanie so zbraňami či podchladenie.