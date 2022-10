Británia: Ruské vojenské velenie je čoraz nefunkčnejšie

Londýn 19. októbra (TASR) - Významné prvky ruského vojenského vedenia sú čoraz nefunkčnejšie a čoraz menej nižších dôstojníkov dokáže organizovať a veliteľsky viesť nedávno mobilizovaných záložníkov. Uviedlo to v stredu vo svojej pravidelnej správe o situácii na Ukrajine britské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



"Osem mesiacov po začiatku invázie sú hlavné prvky ruského vojenského vedenia stále nefunkčnejšie. Na taktickej úrovni sa takmer s istotou zmenšuje počet ruských nižších dôstojníkov schopných zorganizovať a viesť nedávno mobilizovaných záložníkov," uvádza britský rezort.



Ministerstvo poukazuje aj na to, že Rusko zbavilo funkcie od februára už veľkú väčšinu generálov s priamym operačným vedením. Avšak "ich nahradenie zatiaľ veľmi nezlepšilo výkon Ruska na bojisku".



Nefunkčné vojenské velenie pritom podľa britského rezortu ovplyvní ruskú armádu viac, než by podobný jav ovplyvnil západné armády. "Podľa ruskej doktríny je totiž vývoj plánov z veľkej časti na samotnom veliteľovi a nejde o kolektívnu snahu v rámci širšieho štábu," uvádza rezort.



Zároveň spomína aj incident z ruského mesta Belgorod, kde 15. októbra dvaja dobrovoľníci zabili 11 svojich spoluvojakov. Podľa očitých svedkov k incidentu prišlo po tom, čo mal jeden z dôstojníkov urážlivé komentáre adresované brancom patriacim k etnickej menšine.