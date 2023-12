Británia: Rusko do roku 2025 stratí na Ukrajine 500.000 vojakov

Londýn 30. decembra (TASR) – Ak bude Rusko strácať vojakov nezmeneným tempom, do roku 2025 príde na Ukrajine o 500.000 zabitých a zranených vojakov. Vyplýva to z odhadov britskej vojenskej spravodajskej služby (DI) zverejnených v sobotu. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



DI uviedla, že priemerný počet ruských vojakov zranených alebo zabitých za jeden deň sa v roku 2023 v porovnaní s vlaňajškom zvýšil o 300. Podľa správy je za zvýšením takmer určite zníženie kvality ruských ozbrojených síl spôsobené nasadzovaním odvedencov a prechod na "menej kvalitnú, no početnejšiu armádu" tvorenú záložníkmi verbovanými od septembra 2022.



Opätovné vybudovanie skúsených a dobre vycvičených síl Rusku potrvá päť až desať rokov, domnievajú sa britskí vojenskí analytici.



Ukrajina odoláva ruským útokom už takmer dva roky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu uviedol, že záchranári na Ukrajine naďalej prehľadávali trosky po ruských vzdušných útokoch, pri ktorých v predošlý deň zahynulo najmenej 39 ľudí a ďalších vyše 150 utrpelo zranenia.



Vláda Spojeného kráľovstva uviedla, že na Ukrajinu mieria stovky rakiet britskej výroby určené na protivzdušnú obranu, ktoré majú Ukrajine pomôcť odolávať takýmto útokom.



Zelenskyj už niekoľko týždňov nalieha na západných spojencov, aby Ukrajine poskytli viac obranných protivzdušných prostriedkov.



"Rusko dnes použilo takmer každý druh zbrane vo svojom arzenáli," uviedol v piatok na sociálnej platforme X po tom, ako ruské ozbrojené sily nasadili do boja širokú paletu zbraní vrátane balistických striel a striel s plochou dráhou letu.



Spojené kráľovstvo doteraz poskytlo Ukrajine pomoc v hodnote približne 5,3 miliardy eur. Krajina do konca finančného roka na tento účel vyčlenila ďalších približne 2,65 miliardy eur.