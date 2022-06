Británia: Rusko dosahuje taktické úspechy, ovláda väčšinu Luhanska

Rusko 3. júna (TASR) - Rusku sa v súčasnosti darí dosahovať taktické úspechy v ukrajinskom Donbase, kde ovláda už vyše 90 percent Luhanskej oblasti. Vyplýva to z pravidelnej správy britského ministerstva obrany o situácii na Ukrajine, ktorú zverejnili v piatok. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Po tom, ako sa ruským silám nepodarilo dosiahnuť svoj pôvodný cieľ dobyť hlavné mesto Kyjev a centrá ukrajinskej vlády, sa ruská armáda zameriava na vojenské operácie v Donbase na východe Ukrajiny, uvádza sa v správe.



"Ruské sily kontrolujú už vyše 90 percent Luhanskej oblasti a je pravdepodobné, že v nasledujúcich dvoch týždňoch ju dobyjú celú. Rusko dosiahlo tieto taktické úspechy za vysokú cenu zdrojov a koncentráciou sily a paľby na jednu časť celkového ťaženia," uvádza britský rezort obrany.



Podľa správy totiž Rusko v súčasnosti nevykonáva žiadne manévre ani pohyb na iných frontoch.



Britské ministerstvo však uvádza, že aj napriek spomínaným úspechom ruská armáda v porovnaní s pôvodným plánom invázie nedosiahla žiadne strategické ciele.



"Aby Rusko dosiahlo nejakú formu úspechu, bude musieť naďalej investovať obrovské sumy do ľudskej sily a vybavenia, a je pravdepodobné, že to zaberie ešte viac času," dodáva britský rezort.