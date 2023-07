Británia: Rusko kvôli Ukrajine môže čeliť riziku v ďalších oblastiach

Londýn 6. júla (TASR) - Skutočnosť, že Rusko do vojny proti Ukrajine nasadzuje jednotky z rôznych ďalších častí krajiny, by podľa britských tajných služieb mohlo vyústiť do bezpečnostných rizík. Vo štvrtok o tom informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry DPA.



"Vojenské spolky, ktoré sú zvolávané z celého Ruska, nesú v súčasnosti hlavné bremeno protiofenzívy Ukrajiny," uviedlo vo štvrtok britské ministerstvo obrany v pravidelnom vyhlásení k priebehu vojny na Ukrajine s odvolaním sa na poznatky britských tajných služieb.



"Spôsob, akým Rusko akceptuje riziká v Eurázii, preukazuje, ako vojna (na Ukrajine) rozvrátila etablovanú národnú stratégiu Ruska," dodalo ministerstvo.



V juhoukrajinskej Záporožskej oblasti bránila opevnený front 58. divízia ruskej armády, ktorá za normálnych okolnosti zabezpečuje kaukazský región, uvádza britský rezort obrany na sociálnej sieti Twitter.



Pri obci Velyka Novosilka vo východoukrajinskej Doneckej oblasti bránila front piata divízia ruskej armády spolu s námornou pechotou, ktorá pôsobí v 7000 kilometrov vzdialenej oblasti ako rovnováha síl s Čínou.



Obranu v okolí východoukrajinského mesta Bachmut v súčasnosti zabezpečujú výsadkové jednotky, ktoré sú za normálnych okolností rozmiestnené na západe Ruska a môžu byť nasadené ako sily rýchlej reakcie v prípade napätia so Severoatlantickou alianciou (NATO).