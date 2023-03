Británia: Rusko nahrádza zničenú techniku 60-ročnými tankami

Londýn 6. marca (TASR) - Ruská armáda nasadzuje v dôsledku vysokých strát vojenskej techniky na front na Ukrajine 60-ročné tanky T-62. Uviedlo to v pravidelnej správe o situácii na Ukrajine britské ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správ denníka The Guardian a televízie Sky News.



"Od leta 2022 bolo zo skladov vybraných približne 800 tankov T-62 a u niektorých z nich bol vylepšený zameriavací systém... tieto typy starých vozidiel však majú na modernom bojovom poli mnohé zraniteľnosti vrátane absencie moderného reaktívneho panciera," uviedol britský rezort.



Dodáva, že existuje "reálna" možnosť, že 60-ročné tanky budú použité aj na prevyzbrojenie ruskej elitnej tankovej jednotky, aby nahradili straty techniky. Táto jednotka mala pritom pôvodne od roku 2021 dostávať tanky Armata T-14 novej generácie.



Nedávno boli na bojisku na Ukrajine zaznamenané prvýkrát aj ruské obrnené transportéry BTR-50, ktoré boli do služby prvýkrát nasadené v roku 1954, uvádza britský rezort.