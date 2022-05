Británia: Rusko už používa aj 50 rokov staré tanky

Londýn 27. mája (TASR) - Rusko má už taký nedostatok moderného bojaschopného vojenského vybavenia, že do invázie na Ukrajine nasadilo aj 50-ročné tanky. Vo svojej najnovšej správe o situácii na Ukrajine to uvádza britské ministerstvo obrany, informuje v piatok spravodajská stanica Sky News.



Sovietske tanky T-62 nasadil Kremeľ podľa informácií britského rezortu do bojov na juhu Ukrajiny. Ide o tanky, ktoré boli uvedené do prevádzky ešte roku 1961 a následne sa stali kľúčovým vybavením sovietskej armády.



Britské ministerstvo tvrdí, že tieto tanky budú pravdepodobne "obzvlášť zraniteľné" voči protitankovým zbraniam. To, že ich Rusi vôbec nasadili do boja, podľa rezortu poukazuje na ich "nedostatok moderného, bojaschopného vybavenia".



Britský rezort vo svojej najnovšej správe tiež uvádza, že ruské sily pokračujú v snahe o obkľúčenie miest Severodoneck a Lysyčansk v Donbase na východe Ukrajiny, pričom v ostatnom čase sa v tejto oblasti zmocnili niekoľkých dedín ležiacich severozápadne od mesta Popasna. Ukrajina však Kremľu kladie odpor a marí jeho snahy o získanie "úplnej kontroly" nad Donbasom, dodalo ministerstvo.