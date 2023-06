Británia: Rusko po zničení Kachovskej priehrady preskupuje jednotky

Londýn 19. júna (TASR) - Ruská armáda "s najväčšou pravdepodobnosťou" začala s presúvaním svojich vojakov z východného brehu rieky Dneper na Ukrajine na iné úseky frontovej línie, uviedlo v pondelok ministerstvo vnútra v Londýne s odvolaním sa na najnovšie poznatky britských tajných služieb.



TASR o tom informuje na základe správ denníka Guardian a agentúry DPA.



Podľa britského rezortu obrany to Rusko vníma tak, že po zničení Kachovskej priehrady v juhoukrajinskej Chersonskej oblasti a následných rozsiahlych záplavách je väčší ukrajinský útok cez rieku Dneper menej pravdepodobný.



Indície naznačujú, že Kachovskú priehradu zničilo Rusko, ktoré však z toho obviňuje Ukrajinu.



Vo vyhlásení ministerstva sa ďalej uvádza, že Moskva aktuálne presúva väčšie jednotky z východného brehu Dnepra do Záporožskej oblasti a k mestu Bachmut v Donbase.



Medzi jednotkami, ktoré sa podľa britských tajných služieb presúvajú do iných oblastí, sú zrejme aj "tisíce vojakov 49. divízie vrátane 34. motorizovanej brigády, ako aj výsadkového vojska a jednotiek námornej pechoty."