Rusko sa pripravuje na blokádu ukrajinských prístavov, tvrdia Briti

Londýn 26. júla (TASR) - Ruská Čiernomorská flotila po odstúpení Ruska od obilnej dohody zmenila rozmiestnenie svojich lodí, čím sa pravdepodobne pripravuje na blokádu ukrajinských prístavov. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy britského ministerstva obrany.



Ruská korveta Sergej Kotov hliadkuje v oblasti medzi Bosporom a ukrajinskou Odesou. Existuje "reálna pravdepodobnosť", že táto menšia bojová loď by mohla by súčasťou skupiny blokujúcej obchodné lode, ktoré podľa Ruska smerujú na Ukrajinu.



Rusko 17. júla odmietlo predĺžiť obilnú dohodu, ktorú uzavrelo vlani s Ukrajinou za pomoci OSN a Turecka. Dohoda umožňovala vývoz obilia z ukrajinských prístavov cez Čierne more.



Jej ukončenie podľa britského ministerstva obrany zvyšuje pravdepodobnosť ozbrojených zrážok v Čiernom mori. Britský minister zahraničných vecí James Cleverly v utorok upozornil, že Rusko by mohlo vystupňovať svoje úsilie zničiť vývoz potravín z Ukrajiny a zameriavať sa na civilné lode.



Británia podľa jeho slov na toto "nehanebné správanie" upozorní na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) "Rusko musí prestať držať svetové zásoby potravín ako rukojemníkov a vrátiť sa k dohode," dodal Cleverly na sociálnej sieti.