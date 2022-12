Británia: Rusko sa snaží od Iránu získať balistické rakety

New York/Washington 9. decembra (TASR) - Rusko sa snaží od Iránu získať viac zbraní vrátane balistických rakiet a ponúka za to "bezprecedentnú úroveň" vojenskej a technickej podpory. Vyhlásila to v piatok britská veľvyslankyňa pri OSN Barbara Woodwardová. Pred spoluprácou Ruska a Iránu v piatok varovali aj Spojené štáty. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a AFP.



"Obávame sa, že Rusko hodlá Iránu poskytnúť viac moderných vojenských komponentov, čo Iránu umožní posilniť jeho schopnosti súvisiace so zbraňami," uviedla Woodwardová pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN. Británia si je "takmer istá, že Rusko chce získať zbrane aj od Severnej Kórey a ďalších ťažko sankciovaných krajín", dodala.



Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby v piatok označil obrannú spoluprácu Ruska a Iránu za "škodlivú". "Rusko chce spolupracovať s Iránom v oblastiach ako je vývoj a výcvik. Videli sme tiež správy, že Moskva a Teherán uvažujú o zriadení spoločnej výrobnej linky pre smrtiace drony v Rusku. Vyzývame Irán, aby sa odklonil od tohto kurzu a tieto kroky neprijímal," uviedol Kirby.



Rusko ponúka Iránu vojenskú a technickú podporu, ktorá by "premenila ich vzťah na plnohodnotné obranné partnerstvo", dodal hovorca.



Podľa Woodwardovej dodal Irán od augusta Rusku stovky bezpilotných lietadiel, ktoré Moskva využíva na "zabíjanie civilistov a nelegálne zameriavanie sa na civilnú infraštruktúru" na Ukrajine.



Teherán pritom v novembri priznal, že poslal Rusku drony, no trval na tom, že to bolo ešte pred začiatkom invázie na Ukrajinu.