Británia: Rusko utrpelo v októbri najhoršie straty od začiatku vojny

Londýn 10. novembra (TASR) - Ruské jednotky utrpeli v októbri najhoršie straty od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Uviedol to v nedeľu britský admirál a veliteľ obranného štábu Tony Radakin, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



V októbri bolo denne v priemere zabitých alebo zranených približne 1500 ruských vojakov, povedal Radakin pre britskú spravodajskú stanicu BBC.



Ruská armáda údaje o stratách vo vlastných radoch v bojoch na Ukrajine nezverejňuje. Radakin však tvrdí, že október bol pre Rusko z tohto hľadiska najťažším mesiacom od spustenia invázie na Ukrajinu.



"Rusko čoskoro utrpí 700.000 zabitých alebo zranených (vojakov) – obrovská bolesť a utrpenie, ktoré musí ruský národ znášať kvôli ambíciám (prezidenta Vladimira) Putina," dodal.



Radakin zároveň priznal, že Rusko dosahuje na Ukrajine územné zisky. Podľa jeho slov však Moskva za nepatrné zisky platí veľkými ľudskými stratami.



Britský admirál uviedol, že ruská vláda vynakladá na obranu a bezpečnosť 40 percent verejných výdavkov, čo predstavuje pre štát obrovskú záťaž.



Británia patrí k najvernejším podporovateľom Ukrajiny v boji proti ruskej agresii. Londýn dosiaľ poskytol Kyjevu vojenskú pomoc za 7.8 miliardy libier, vyplýva z údajov britskej vlády zverejnených v októbri.



Radakin zopakoval, že Spojené kráľovstvo bude Ukrajinu podporovať "tak dlho, ako to bude potrebné". "Je to odkaz, ktorý musí prezident Putin vstrebať, a uistenie pre (ukrajinského) prezidenta (Volodymyra) Zelenského," dodal.