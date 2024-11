Británia: Rusko v októbri podniklo 2000 dronových útokov na Ukrajinu

Londýn 8. novembra (TASR) - Počet ruských dronových útokov na Ukrajinu v októbri prudko vzrástol. Za uplynulý mesiac došlo k takmer 2000 náletom bezpilotnými lietadlami, zatiaľ čo v septembri išlo o 700 útokov, uviedlo v piatok britské ministerstvo obrany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa ministerstva sa počet dronových útokov aj naďalej zvyšuje a je pravdepodobné, "že sa tieto vysoké septembrové a novembrové čísla čoskoro stanú bežnými".



Ministerstvo pripisuje zvýšený počet útokov veľkým ruským investíciám do rôznych typov dronov a rozširovaniu odpaľovacích miest, ktoré sa v prípade útoku dajú ľahko obnoviť. Pokiaľ by výroba dronov pokračovala bez prekážok, rozsiahlejšie využívanie by už zrejme obmedzoval najmä nedostatok personálu, píše DPA.



Britské ministerstvo obrany pravidelne zverejňuje informácie o priebehu vojny, odkedy Rusko vo februári 2022 začalo inváziu na Ukrajinu. Moskva však obviňuje Spojené kráľovstvo zo šírenia dezinformácií.