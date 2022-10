Británia: Rusko zabíja civilistov, o ktorých tvrdí, že sú jeho občania

Londýn/Kyjev 1. októbra (TASR) - Rusko na Ukrajine zabíja ľudí, o ktorých najnovšie tvrdí, že sú jeho vlastní občania, uviedlo v sobotu britské ministerstvo obrany. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Ruská stratégia expanzie podľa britského rezortu obrany vyústila do "zabíjania civilistov, o ktorých teraz tvrdí, že sú to jeho vlastní občania".



Poslednú správu vychádzajúcu z poznatkov britských tajných služieb zverejnili v sobotu v ranných hodinách po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin v piatok podpísal anexiu štyroch ukrajinských oblastí. Ide tak o najrozsiahlejšie násilné zabratie územia krajiny v Európe od čias druhej svetovej vojny, pripomína britský denník.



Britské ministerstvo obrany uviedlo, že Rusko vynakladá "strategicky cenné vojenské prostriedky" v snahe získať taktickú výhodu. Ako dodalo, Moskva v piatok "takmer určite" zasiahla civilný humanitárny konvoj pri meste Záporožie, čo si podľa miestnych médií vyžiadalo najmenej 25 mŕtvych a viac než 50 zranených civilistov.



Britský rezort obrany od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu denne zverejňuje informácie o priebehu vojny s odvolaním sa na poznatky britských tajných služieb. Moskva v tejto súvislosti vyčíta Londýnu cielenú dezinformačnú kampaň.