Londýn: Rusko zrejme presunie sily zo severu Donbasu na juh Ukrajiny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Washington/Londýn 1. augusta (TASR) - Britské ministerstvo obrany vo svojej pravidelnej zvodke o vývoji vojny na Ukrajine uviedlo, že Rusko pravdepodobne presunie značnú časť svojich jednotiek zo severného sektora Donbasu na južnú Ukrajinu. Na svojom webe o tom v pondelok informoval britský denník The Guardian.Podľa Londýna Rusko upravuje plán svojej ofenzívy na Donbase po tom, čo sa jeho jednotkám nepodarilo dosiahnuť rozhodujúci operačný prielom v súlade s plánom, ktorý sa snažili plniť od apríla.Británia predpokladá, že Rusko považuje za zraniteľný aj front v Záporožskej oblasti a bude sa ho snažiť posilniť.Podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) si ruské jednotky vytvárajú podmienky na útok na Charkov a Charkovskú oblasť, čo sa prejavuje obnovením lokalizovaných pozemných útokov v oblasti ležiacej severozápadne a juhozápadne od mesta Izium.Podľa názoru amerických expertov je však nepravdepodobné, že by sa ruským silám podarilo dobyť Charkovskú oblasť alebo Charkov – druhé najľudnatejšie mesto na Ukrajine –, a to vzhľadom na tempo postupu ruských jednotiek v Donbase a pretrvávajúce problémy so živou silou a logistikou.Ukrajinský vojenský analytik Oleh Ždanov podľa agentúry AP poznamenal, že zintenzívnením útokov na juhu Ukrajiny Kyjev donútil Rusko, aby rozložilo svoje sily.vysvetlil Ždanov. Dodal, že pre ruské jednotky budePoznamenal, že namiesto toho, aby sa Ukrajinci pokúsili o masívnu, totálnu protiofenzívu, snažia sa podkopať ruskú armádu na juhu sériou úderov na jej muničné a palivové sklady a iné významné objekty.Mykola Sunhurovskyj z kyjevského Razumkovovho centra pre hospodársky a politický výskum (UCEPD) poznamenal, že kapacity ukrajinskej armády boli posilnené západnými zbraňami, ktoré umožňujú dosiahnuť ciele ďaleko za frontovou líniou a s vysokou mierou presnosti.Ukrajina dostala približne desiatku amerických ľahkých raketometov HIMARS a použila ich na údery na ruské muničné sklady, ktoré sú nevyhnutné na udržanie palebnej prevahy Moskvy.Systémy HIMARS majú dosah 80 kilometrov, čo Ukrajincom umožňuje zasiahnuť ruské jednotky z miesta mimo dosahu väčšiny systémov ruského delostrelectva.povedal Sunhurovskyj.vysvetlil.Ukrajinské údery na muničné sklady zaskočili ruskú armádu a prinútili ju presunúť materiál na viaceré miesta a ďalej od bojových oblastí, čím sa predĺžili zásobovacie trasy, znížila sa ruská palebná prevaha a pomohlo sa spomaliť ruská ofenzíva na východe, dodal ukrajinský analytik.Bývalý veliteľ britských tankových jednotiek Justin Crump, ktorý vedie strategickú poradenskú spoločnosť Sibylline, si podľa AP myslí, že ruská armáda podcenila hrozbu, ktorú predstavujú raketomety HIMARS, a nechala svoje muničné sklady na známych miestach odkryté.konštatoval Crump.Dodal, že v sérii útokov, ktoré pomohli zvýšiť morálku ukrajinskej armády, Ukrajina opakovane použila systémy HIMARS aj na zasiahnutie dôležitého mosta cez rieku Dneper v Chersonskej oblasti, čím prerušila premávku po ňom a vyvolala potenciálne problémy so zásobovaním ruských jednotiek v tejto oblasti.Ukrajinský vojenský analytik Ždanov označil tento most za základný článok pre zásobovanie ruských jednotiek na pravom brehu rieky Dneper.AP podotkla, že Rusko môže na prepravu zásob a posíl pre svoje jednotky v Chersone využívať ešte druhý most cez Dneper, ktorý leží severne od Krymského polostrova anektovaného Ruskom v roku 2014. Údery Ukrajiny však ukázali zraniteľnosť Ruska a oslabili jeho pozíciu v regióne.Súčasná situácia vytvára pre Ukrajinu príležitosť, aby zasadila Rusompovedal Crump s tým, že šance, že sa o to Ukrajina pokúsi, je väčšia než kedykoľvek doteraz.Crump poznamenal, že samotná perspektíva veľkej ukrajinskej protiofenzívy na juhu krajiny Kyjevu pomohla, keďže prinútila ruské velenie, aby odklonilo časť svojich jednotiek z hlavného bojiska na východe Ukrajiny.