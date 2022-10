Británia: Rusku na Ukrajine dochádza munícia

Londýn 11. októbra (TASR) - Rusku vo vojne na Ukrajine čoraz väčšmi dochádza munícia, vyplýva z najnovších odhadov britských tajných služieb, ktoré zverejnili v utorok. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Vieme – a vedia to aj ruskí vojnoví velitelia – že im dochádza vybavenie a munícia," uviedol riaditeľ britskej tajnej služby GCHQ Jeremy Fleming. Vyplýva to zo zverejneného prepisu Flemingovho vyjadrenia, z ktorého citovala stanica BBC.



Ruský prezident Vladimir Putin podľa neho robí nesprávne úsudky a dopúšťa sa strategických chýb. Podľa Fleminga je navyše už aj ruskému ľudu jasné, aké dôsledky má "vojna, ktorú si sám Putin vybral", pre nich samotných vo vlastnej krajine. Patria k nim napríklad obmedzené možnosti vycestovať a len nepatrný prístup k moderným technológiám v dôsledku sankcií zo strany Západu.



Vymenovanie nového veliteľa špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine, ruského generála Sergeja Surovikina, je podľa britskej tajnej služby zrejme pokusom zlepšiť zrealizovanie ruských útokov na Ukrajine.



"Domnievame sa, že Rusku sa míňa munícia a celkom určite sa mu míňajú priatelia... V dôsledku vyhlásenia mobilizácie sme videli, že sa mu míňajú vojaci. Takže sa domnievam, že odpoveď je jasná. Rusko a ruskí velitelia sú znepokojení stavom svojej vojenskej mašinérie," citovala Fleminga stanica BBC.



"Slovo, ktoré by som použil, je 'zúfalý'. Toto zúfalstvo môžeme pozorovať na viacerých úrovniach vo vnútri ruskej spoločnosti i vo vnútri ruskej vojenskej mašinérie," dodal.



Na otázku o možnosti využitia jadrových zbraní zo strany Ruska na Ukrajine Fleming odpovedal, že by to bola "katastrofa".



Britský rezort obrany od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu denne zverejňuje informácie o priebehu vojny s odvolaním sa na poznatky britských tajných služieb. Moskva v tejto súvislosti vyčíta Londýnu cielenú dezinformačnú kampaň.