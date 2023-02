Británia: Ruským jednotkám nariadili postupovať vo väčšine sektorov

Londýn 14. februára (TASR) — Britská vojenská spravodajská služba vo svojom pravidelnom sumári v utorok uviedla, že ruské jednotky na Ukrajine zrejme dostali rozkaz postupovať vo "väčšine sektorov", ale nemajú na to dostatočnú bojovú silu. Britskí odborníci tiež konštatujú, že ruské jednotky na fronte na východe Ukrajiny zaznamenali "menší postup".



Podľa zvodky, z ktorej cituje britská stanica BBC, žoldnieri súkromnej polovojenskej Vagnerovej spoločnosti za posledné tri dni zaznamenali úspech na severnom okraji mesta Bachmut vrátane vstupu do dediny Krasna Hira.



Britskí experti však súčasne konštatujú, že ukrajinské jednotky v danej oblasti pokračujú v organizovanej obrane. Taktický postup ruských vojsk južne od Bachmutu pravdepodobne neviedol k výraznejšiemu postupu.



Na severe, v sektore Kreminná-Svatove v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, sa ruské jednotky pokúsili začať útočné operácie, čo však neviedlo k výraznému úspechu.



Je pravdepodobné, že Rusko sa snaží ovládnuť niektoré lokality, ktoré ukrajinské jednotky dobyli v septembri — novembri minulého roku. Existuje napríklad reálna možnosť, že ich bezprostredným cieľom je presunúť sa na západ k rieke Žerebec.



Zdroje britské ministerstva obrany pripúšťajú, že jarná ofenzíva ruskej armády sa možno nezačne súčasne na celej frontovej línii. Nasadenie brancov na útoky v konkrétnych oblastiach by však podľa Británie mohlo byť pre Rusko spôsobom, ako otestovať pevnosť ukrajinských pozícií.