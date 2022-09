Británia: Ruským vojakom chýbajú na bojisku zdravotnícke pomôcky

Londýn 30. septembra (TASR) - Ruským inváznym jednotkám na Ukrajine chýba podľa odhadov britských vojenských expertov na bojisku obväzový materiál i ďalšie zdravotnícke produkty. Vyplýva to z piatkovej, najnovšej analýzy vojny na Ukrajine, ktorú ministerstvo obrany v Londýne denne zverejňuje na základe poznatkov britských tajných služieb. Informovala o tom agentúra DPA.



Záložníkom, na ktorých sa vzťahuje nedávno vyhlásená čiastočná mobilizácia, tak bol vydaný pokyn, aby si so sebou priniesli vlastné lekárničky s tým, že "menštruačné pomôcky by boli lacným riešením".



"Nedostatok dôvery v postačujúcu zdravotnícku starostlivosť takmer určite prispieva ku klesajúcej morálke a chýbajúcej vôli zúčastniť sa na ofenzívnych akciách," uvádza sa vo vyhlásení britského ministerstva.



Britské ministerstvo obrany od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu denne zverejňuje informácie o priebehu vojny s odvolaním sa na poznatky britských tajných služieb. Moskva v tejto súvislosti vyčíta Londýnu cielenú dezinformačnú kampaň.