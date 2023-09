Británia sa blíži k dohode o spolupráci s pohraničnou agentúrou EÚ

Londýn 13. septembra (TASR) – Britská vláda má blízko k dosiahnutiu dohody o spolupráci s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Ide o ďalšiu známku zlepšovania vzťahov Londýna s EÚ po brexite. Informoval o tom v utorok britský denník The Guardian.



Očakáva sa, že dohoda bude zodpovedať dohovorom, ktoré má Frontex so štátmi mimo EÚ vrátane napríklad Albánska. Viedla by k výmene spravodajských informácií o migračných trendoch, neriešila by však problematiku ľudí, ktorí sa v malých plavidlách pokúšajú dostať do Británie cez Lamanšský prieliv.



Podľa zdrojov bude o dohode budúci týždeň diskutovať vedenie Frontexu. Podpísať by ju mohli tento mesiac.



Hovorca britského premiéra Rishiho Sunaka uviedol, že rokovania prebiehajú, dohoda však ešte nepadla. "Samozrejme dúfame, že dosiahneme dohodu, ktorá bude vyhovovať nám i našim európskych susedom," odkázal hovorca.



Išlo by o tretí dohovor, ktorý by Sunakova vláda uzavrela s cieľom napraviť každodenné praktické vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, priblížil The Guardian.



Vo februári sa Sunak s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou dohodol na riešení sporu o obchodných vzťahoch po brexite v prípade Severného Írska, a to so značnými kompromismi zo strany Bruselu.



Windsorská dohoda otvorila cestu pre návrat Británie do programu EÚ Horizon Europe, zameraného na finančnú podporu vedeckého výskumu a inovácií, na čom sa obe strany dohodli minulý týždeň.



Vzťahy medzi Sunakom a von der Leyenovou sú údajne veľmi dobré a podľa zdrojov dohoda o programe Horizon zdôraznila vítaný pragmatizmus zo strany Downing Street, dodal The Guardian.