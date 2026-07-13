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Británia sa bude podieľať na vojenskej pomoci Ukrajine
Starmer oznámil vznik dohody po príchode do Paríža na stretnutie tzv. koalície ochotných, v ktorej sú združení spojenci Ukrajiny.
Autor TASR
Paríž 13. júla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v pondelok oznámil, že jeho krajina sa bude podieľať na vojenskej pomoci Ukrajine v rámci 90-miliardovej pôžičky od Európskej únie. Ide tak o jeden z posledných Starmerových krokov na poste predsedu vlády zameraný na zlepšenie vzťahov medzi Londýnom a Bruselom, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Starmer oznámil vznik dohody po príchode do Paríža na stretnutie tzv. koalície ochotných, v ktorej sú združení spojenci Ukrajiny. „Dohoda pomôže zabezpečiť, že Ukrajina získa podporu, ktorú potrebuje na svoju obranu proti ruskej agresii, a zároveň podporí britské obranné spoločnosti, kvalifikované pracovné miesta a posilní našu národnú bezpečnosť,“ uviedol Starmer vo vyhlásení. Podľa denníka The Independent sa britské obranné firmy budú môcť uchádzať o zákazky financované z pôžičky.
Očakáva sa, že Británia zároveň finančne prispeje do pôžičky, no úrad premiéra na Downing Street nespresnil, o akú čiastku pôjde. „(Bude) primeraná hodnote zmlúv, ktoré získa britský priemysel,“ uviedol úrad podľa The Independent.
Londýn sa v novembri nepridal k osobitnému fondu EÚ vo výške 150 miliárd eur s cieľom investovať do posilnenia európskej obrany. Starmerova vláda totiž nesúhlasila s rozsahom finančného príspevku, ktorý EÚ požadovala.
Britský premiér sa na schôdzke koalície ochotných zúčastňuje v rámci posledných zahraničných ciest, ktoré absolvuje pred očakávaným odchodom z úradu 20. júla.
Starmer oznámil vznik dohody po príchode do Paríža na stretnutie tzv. koalície ochotných, v ktorej sú združení spojenci Ukrajiny. „Dohoda pomôže zabezpečiť, že Ukrajina získa podporu, ktorú potrebuje na svoju obranu proti ruskej agresii, a zároveň podporí britské obranné spoločnosti, kvalifikované pracovné miesta a posilní našu národnú bezpečnosť,“ uviedol Starmer vo vyhlásení. Podľa denníka The Independent sa britské obranné firmy budú môcť uchádzať o zákazky financované z pôžičky.
Očakáva sa, že Británia zároveň finančne prispeje do pôžičky, no úrad premiéra na Downing Street nespresnil, o akú čiastku pôjde. „(Bude) primeraná hodnote zmlúv, ktoré získa britský priemysel,“ uviedol úrad podľa The Independent.
Londýn sa v novembri nepridal k osobitnému fondu EÚ vo výške 150 miliárd eur s cieľom investovať do posilnenia európskej obrany. Starmerova vláda totiž nesúhlasila s rozsahom finančného príspevku, ktorý EÚ požadovala.
Britský premiér sa na schôdzke koalície ochotných zúčastňuje v rámci posledných zahraničných ciest, ktoré absolvuje pred očakávaným odchodom z úradu 20. júla.