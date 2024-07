Británia sa chystá posilniť svoje ozbrojené sily

Londýn 16. júla (TASR) - Britský premiér Keir Starmer v utorok oznámil, že Spojené kráľovstvo posilní svoje ozbrojené sily, aby tak mohlo čeliť zoskupeniu Číny, Iránu, Severnej Kórey a Ruska, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Revízia ozbrojených síl bude prebiehať pod vedením Georga Robertsona, ktorý spomínané krajiny nazval "smrtiacim kvartetom".



Robertson bol ministrom obrany za vlády Tonyho Blaira v rokoch 1997 - 1999 a následne do roku 2003 slúžil ako generálny tajomník NATO.



"Stojíme pred smrteľne nebezpečnou štvoricou krajín, ktoré čoraz viac spolupracujú, a my spolu s NATO musíme byť schopní čeliť práve tomuto kvartetu, ako aj ostatným problémom," povedal Robertson britským médiám. Dodal tiež, že na summite NATO sa minulý týždeň jasne ukázalo, že problematiku Číny treba brať veľmi vážne.



Pri príležitosti spustenia armádnej revízie označil nový britský premiér Starmer ozbrojené sily za "vyprázdnené" a povedal, že chce rozumne zvýšiť výdavky a zabezpečiť im tak dlhodobú odolnosť.



Starmer už na minulotýždňovom summite NATO v Spojených štátoch potvrdil svoj záväzok zvýšiť výdavky na obranu na 2,5 percenta hrubého domáceho produktu Spojeného kráľovstva. Zatiaľ však nešpecifikoval, kedy sa tak stane.



Na revíziu by mala dohliadať aj Fiona Hillová, bývalá poradkyňa amerického prezidenta a odborníčka na zahraničnú politiku, spolu s britským armádnym dôstojníkom vo výslužbe generálom Richardom Barronsom.



Svoju správu o revízii britských ozbrojených síl by mal Robertson predložiť v prvej polovici roka 2025.