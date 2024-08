Británia sa neplánuje opätovne pripojiť k únijnému programu Erasmus+

Londýn 28. augusta (TASR) - Spojené kráľovstvo sa neplánuje opätovne pripojiť k programu Európskej únie Erasmus+. V stredu o tom portál Politico.eu informoval hovorca britskej vlády, píše TASR.



Program zameraný najmä na výmenné vzdelávacie pobyty v zahraničí opustila Británia v rámci svojho odchodu z EÚ. To vyvolalo hnev u tamojších akademikov, mládežníckych zoskupení a aktivistov, ktorí by chceli svoju krajinu do programu opäť vrátiť.



Zlepšovanie vzťahov medzi Londýnom a Bruselom od júlových parlamentných volieb viedlo k špekuláciám, že Spojené kráľovstvo by sa mohlo do programu Erasmus+ opäť pripojiť, píše portál. Európska komisia pritom pred júlovými parlamentnými voľbami navrhla diskusiu o možnom pridružení Spojeného kráľovstva k programu.



Hovorca britskej vlády uviedol, že s Úniou a jej členskými štátmi spolupracujú na obnovení a posilnení vzťahov vo viacerých oblastiach. "Naďalej spolupracujeme aj so sektorom vysokoškolského vzdelávania, aby sme zabezpečili, že naše popredné svetové univerzity budú aj naďalej priťahovať tých najšikovnejších a najlepších a podporovať naše hospodárstvo. Nemáme však v pláne opätovne sa zapojiť do programu Erasmus," dodal.



Vyjadrenia vlády k programu Erasmus+ prichádzajú po zverejnení výsledkov prieskumu verejnej mienky. Viac ako polovica (51 percent) britských voličov si myslí, že opätovné zapojenie sa do programu by bolo dobrým nápadom, pričom len 15 percent je proti. Dvadsaťšesť percent si myslí, že to nie je ani dobrý, ani zlý nápad a deväť percent nevedelo odpovedať.



Prieskum ďalej ukázal, že so zapojením sa svojej krajiny do únijného programu súhlasia voliči všetkých strán s výnimkou Reformnej strany Nigela Faragea - známej svojim priaznivým postojom k brexitu, informuje Politico.eu.



Konzervatívna vláda Borisa Johnsona pri odchode Spojeného kráľovstva z EÚ dostala ponuku na pokračovanie pridruženého členstva v programe, ale rozhodla sa ju odmietnuť - s odvolaním sa na jeho náklady. Británia si vytvorila svoj vlastný program pod názvom Turing, ktorý je kritizovaný za nedostatočné financovanie a podporu, píše portál.



Erasmus+ poskytuje najmä mladým ľuďom možnosť študovať v zahraničí na celom kontinente. Od roku 1987 sa na programe zúčastnilo približne 7,1 milióna Európanov.