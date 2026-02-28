Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 28. február 2026Meniny má Zlatica
Británia sa obáva,že útoky na Irán môžu vyústiť do konfliktu v regióne

Ľudia sa ponáhľajú do úkrytov, keď zaznie varovná siréna po odpálení rakety na Izrael, v Tel Avive, Izrael, sobota, 28. februára 2026. Foto: TASR/AP

Britská vláda v sobotu tiež vyzvala svojich občanov v štyroch krajinách Blízkeho východu, aby sa ukryli do bezpečia.

Autor TASR
Londýn 28. februára (TASR) - Britská vláda vyjadrila v sobotu obavy, že vojenské útoky Spojených štátov a Izraela na Irán môžu prerásť do širšieho konfliktu na Blízkom východe, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Nechceme byť svedkami ďalšej eskalácie do širšieho regionálneho konfliktu,“ povedal hovorca britskej vlády a dodal, že bezprostrednou prioritou Spojeného kráľovstva je bezpečnosť jeho občanov v regióne.

Britská vláda v sobotu tiež vyzvala svojich občanov v štyroch krajinách Blízkeho východu, aby sa ukryli do bezpečia. „Vzhľadom na hlásené raketové útoky by sa britskí občania v Bahrajne, Kuvajte, Katare a Spojených arabských emirátoch mali okamžite ukryť,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí v Londýne na platforme X.

Spojené štáty spolu s Izraelom v sobotu ráno vojensky zaútočili na Irán. USA v posledných týždňoch zhromaždili na Blízkom východe početnú vojenskú silu vrátane dvoch lietadlových lodí, ktoré sprevádzajú ďalšie plavidlá, a desiatok stíhacích a podporných lietadiel. Americký prezident Donald Trump hrozil Iránu intervenciou, ak nepristúpi na dohodu o svojom jadrovom programe.

Už v piatok šéf Bieleho domu naznačil, že stráca trpezlivosť pri nedostatočnom pokroku v nepriamych rokovaniach medzi USA a Iránom. Vo videu zverejnenom v sobotu zopakoval, že Irán nikdy nesmie získať jadrovú zbraň.
