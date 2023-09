Británia sa opäť zapojí do vedeckého programu Horizon Europe

Londýn 7. septembra (TASR) - Británia sa opäť pripojí k vedeckému programu Európskej únie Horizon Europe, oznámila vo štvrtok kancelária britského premiéra Rishiho Sunaka. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Britská vláda po mesiacoch rokovaní podpísala s EÚ "na mieru ušitú" dohodu. "V rámci novej dohody vyjednávanej uplynulých šesť mesiacov zabezpečil premiér lepšie finančné podmienky," uvádza kancelária britského premiéra.



Nová dohoda umožní britským vedcom okamžite sa uchádzať o granty a zúčastňovať sa na projektoch programu. "Horizon poskytne britským spoločnostiam a výskumným inštitútom jedinečné možnosti na to, aby viedli medzinárodné úsilie o vývoj nových technológií a pri výskumných projektoch v oblastiach od zdravotníctva po umelú inteligenciu," uvádza sa vo vyhlásení.



Na základe dohody uzatvorenej po brexite medzi Londýnom a Bruselom koncom roka 2020, si Británia vyjednala prístup k širokej škále vedeckých a inovačných programov EÚ vrátane programu Horizon. EÚ však neskôr zablokovala Londýnu účasť na tomto programe pre spor ohľadom pobrexitovej obchodnej dohody súvisiacej so Severným Írskom. Začiatkom tohto roka sa však podarilo uzavrieť dohodu, na základe ktorej bol tento spor vyriešený, a pre Britániu sa tak otvorila cesta pre opätovné zapojenie sa do projektu Horizon, uviedla agentúra Reuters.



Horizon Europe je najväčší grantový vedecký program Európskej únie, z ktorého je financovaný napríklad jadrový regulačný orgán Euratom či vesmírny družicový program Copernicu. Pracuje s celkových rozpočtom 95,5 miliardy eur.