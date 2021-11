Británia sa ospravedlnila za incident v Perzskom zálive z roku 1990

Na archívnej snímke Liz Trussová. Foto: TASR/AP

Londýn 24. novembra (TASR) - Britská vláda sa v utorok ospravedlnila, že nevarovala leteckú spoločnosť British Airways, že sa Irak chystá vtrhnúť do Kuvajtu - predtým, ako sa jedna z jej leteckých liniek dostala v roku 1990 do rukojemníckej drámy.Pasažieri letu spoločnosti British Airways, ktorý smeroval do malajzijského Kuala Lumpuru, sa dostali na územie Kuvajtu 2. augusta, len niekoľko hodín po tom, ako sily irackého vodcu Saddáma Husajna vtrhli do tejto blízkovýchodnej krajiny.Niekoľkí z 367 pasažierov a členov posádky strávili viac než štyri mesiace v zajatí, pričom niektorí slúžili akopre sily irackého diktátora.Bývalí rukojemníci sa už dlho usilujú zistiť, čo vtedy vláda v Londýne vedela, ako aj to, či sa na palube nachádzali členovia tajných služieb, čo pre pasažierov predstavovalo nebezpečenstvo.Britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová v parlamente uviedla, že britský veľvyslanec v Kuvajte informoval Londýn o irackom vpáde o polnoci 2. augusta 1990.Let číslo 149 bol už vo vzduchu, keď sa daná správa dostala na jednotlivé ministerstvá vrátane rezortov diplomacie a obrany, ako aj do úradu britského premiéra a k tajným službám.Údaje sa však nedostali na ústredie spoločnosti British Airways, uviedla Trussová v písomnom vyhlásení.Let číslo 149 odštartoval s oneskorením, oficiálne z dôvodu, a v Kuvajte pristál krátko po jednej hodine v noci. Približne o 45 minút neskôr došlo k uzavretiu kuvajtského letiska.Trussová dodala, že podľa tajných dokumentov si britský veľvyslanec v Kuvajte nebol istý rozsahom irackej invázie, a v danej chvíli nebolo pripravené žiadne opatrenie na varovanie daných aerolínií alebo ohrozených leteckých liniek.Trussová zároveň potvrdila predošlé vyjadrenie vlády, že špeciálne britské sily sa na palube inkriminovaného letu nenachádzali aSpoločnosť British Airways popiera obvinenia z nedbanlivosti, sprisahania a zatajovania údajov.