Británia sa plánuje zamerať na duševné zdravie a na starostlivosť oň

Londýn 13. augusta (TASR) - Vláda Spojeného kráľovstva sa v utorok zaviazala klásť väčší dôraz na duševné zdravie. Ako informovala agentúra AFP, stalo sa tak v čase rastúceho znepokojenia verejnosti z čakacích lehôt na vyšetrenie a veľkého nárastu dopytu po pomoci v oblasti psychického zdravia.



O záväzku vlády napísal minister zdravotníctva Wes Streeting v článku pre denník The Sun. Avizoval, že vláda chce aktualizovať zákon o duševnom zdraví, aby starostlivosť oň zodpovedala 21. storočiu a zároveň zaistila verejnosti pocit bezpečia.



Streetingov článok je reakciou na správu Komisie pre kvalitu starostlivosti (CQC) týkajúcu sa liečby, ktorú od Národnej zdravotnej služby (NHS) v grófstve Nottinghamshire od mája 2020 do septembra 2022 dostával Valdo Calocane.



V správe CQC sa uvádza, že "séria chýb a nesprávnych úsudkov" v starostlivosti o Calocaneho duševné zdravie viedla k tomu, že ho vyradili zo starostlivosti, hoci opakovane neužíval lieky a vykazoval známky agresie.



CQC konštatovala, že tento stav uňho pretrvával mesiace pred tým, ako vlani v júni zabil troch ľudí. Následne ukradol auto jednej z obetí a narazil do troch chodcov, ktorí utrpeli vážne zranenia.



Príbuzní obetí uviedli, že správa CQC o prípade paranoidného schizofrenika Calocaneho odhalila "katalóg neustálych zlyhaní" trvajúcich roky. Matka jednej z obetí zastáva názor, že tieto pochybenia sú systémové, pričom súčasne varovala, že v Nottinghame sa neodohrala jednorazová tragédia. "V našej komunite je takých Valdov Calocaneov viac," upozornila.



Calocanemu v januári súd nariadil hospitalizáciu na neurčitý čas v záujme ochrany verejnosti. Prokuratúra totiž dospela k záveru, že paranoidná schizofrénia narušila jeho schopnosť sebakontroly. Z prísne stráženej nemocnice ho neprepustia, kým minister spravodlivosti alebo súd neposúdia, že už nepredstavuje riziko pre verejnosť.



Minister Streeting uviedol, že štátom financovaná NHS už prijala odporúčania týkajúce sa zlepšenia starostlivosti o pacientov s vážnymi duševnými chorobami. Opatrenia, ktoré sú už zavedené, zahŕňajú aj zvýšenie financií na transformáciu služieb a prijatie protokolov na prevenciu vážnych zlyhaní poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.



NHS uvádza, že v rokoch 2023/24 bolo v kontakte s poskytovateľmi služieb v oblasti duševného zdravia približne 5,3 milióna detí a mladých ľudí, čo je o 8,1 percenta viac ako v predchádzajúcom roku a vyše 25 percent viac v porovnaní s rokom 2021/22.