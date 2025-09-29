< sekcia Zahraničie
Británia sa pridala k OSN a EÚ a opäť uvalila sankcie na Irán
Autor TASR
Londýn 29. septembra (TASR) - Britská vláda v pondelok uvalila sankcie na desiatky osôb a subjektov prepojených s Iránom. K tomuto kroku pristúpila po tom, ako OSN a EÚ prijali opatrenia, ktoré majú podľa Londýna obmedziť snahy Iránu o šírenie jadrových zbraní. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
Británia, Francúzsko a Nemecko iniciovali obnovenie sankcií voči Iránu na pôde Bezpečnostnej rady OSN pre podozrenia z porušenia dohody z roku 2015, ktorej cieľom bolo zabrániť Iránu vo vývoji jadrovej bomby. Teherán popiera, že by sa snažil získať jadrové zbrane.
Británia v pondelok pridala na svoj sankčný zoznam 71 nových subjektov vrátane vysokopostavených predstaviteľov iránskeho jadrového programu a významných inštitúcií z oblasti energetiky a finančníctva. Subjekty, ktoré čelia britským sankciám, budú teraz podliehať zmrazeniu aktív, finančným obmedzeniam a zákazu cestovania fyzických osôb.
Zbrojné embargo a ďalšie sankcie voči Iránu v súvislosti s jeho jadrovým programom v nedeľu obnovila aj Organizácia Spojených národov. V pondelok opätovné uvalenie sankcií voči Iránu potvrdila aj EÚ.
Opatrenie EÚ zahŕňa cestovné zákazy a zmrazenie majetku pre fyzické i právnické osoby, ako aj ekonomické sankcie voči obchodnému, finančnému a dopravnému sektoru, uvádza sa na webovej stránke Rady EÚ.
Agentúra AFP doplnila, že sankcie EÚ zahŕňajú aj opatrenia OSN zakazujúce obchodovanie s Teheránom v oblasti jadrových a balistických rakiet, ako aj zmrazenie aktív iránskej centrálnej banky.
Napriek obnoveniu sankcií viacerí západní lídri zdôraznili, že kanály pre dialóg s Teheránom zostávajú otvorené. Šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová v nedeľu vyhlásila, že opätovné zavedenie sankcií „nesmie znamenať koniec diplomatických snáh.“
