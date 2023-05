Británia sa pripravuje na korunovačný koncert

Londýn 7. mája (TASR) - Na priestranstve pred Windsorským hradom v grófstve Berkshire sa v nedeľu večer uskutoční koncert na počesť sobotňajšej korunovácie britského kráľa Karola III. a jeho manželky Kamily.



Medzi hlavnými hviezdami, ktoré vystúpia na pódiu, sú americkí speváci Katy Perryová a Lionel Richie, domáca skupina Take That či taliansky tenorista Andrea Bocelli.



Medzi ďalšími interpretmi figurujú Nicole Scherzingerová, Paloma Faithová, Olly Murs a ďalší. Moderátorom koncertu bude britský herec Hugh Bonneville, informovala stanica BBC News.



Na zozname účinkujúcich sú aj členovia Kráľovského baletu, Kráľovskej opery, Kráľovskej shakespearovskej spoločnosti, Kráľovskej hudobnej akadémie a Kráľovskej umeleckej akadémie.



Na koncerte sa divákom prostredníctvom vopred nahratých príspevkov prihovoria i herci Tom Cruise a Joan Collinsová, dobrodruh Bear Grylls a spevák Tom Jones.



Očakáva sa, že hold svojmu otcovi vzdá v prejave princ William, priamy následník britského trónu.



V obecenstve bude približne 20.000 divákov. Koncert, ktorý sa začne o 20.00 h miestneho času (21.00 h SELČ), budú prenášať stanice BBC One a BBC Radio 2.



Pódium bude svojím tvarom pripomínať britskú vlajku, pričom z jej stredu budú vyčnievať jednotlivé móla. Jeho scéna bude "rámovať" východnú fasádu Windsorského hradu a poskytne priestor pre 70-členný orchester i kapelu.



Niekoľko umelcov z dôvodu iných záväzkov účasť na korunovačnom koncerte odmietlo: Elton John, Ed Sheeran, Adele či Robbie Williams. Speváčka Kylie Minogueová odmietla pozvanie pre silnejúce republikánske nálady v jej rodnej Austrálii.