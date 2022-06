Británia sa pripravuje na rozsiahly štrajk zamestnancov železníc

Londýn 20. júna (TASR) - V Spojenom kráľovstve sa bude v utorok, vo štvrtok a v sobotu konať najväčší štrajk pracovníkov železničnej dopravy za posledné desaťročia po tom, ako sa odborom a železničným spoločnostiam nepodarilo dohodnúť na platoch a záležitostiach v oblasti istoty zamestnania. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy agentúry AP.



Odborový zväz zamestnancov dopravy RMT označil ponuku zamestnávateľov za "neprijateľnú" a oznámil, že "štrajk naplánovaný na tento týždeň sa uskutoční".



Do akcie sa má zapojiť až 40.000 zamestnancov v oblasti železničnej dopravy vrátane upratovačiek, pracovníkov údržby, výpravcov a staničného personálu. Prevádzka by mala byť prerušená na väčšine železničných tratí v krajine. Utorňajší protest zasiahne aj londýnske metro.



Železničné spoločnosti podľa generálneho tajomníka RMT Micka Lyncha navrhli platy, ktoré sú výrazne pod hladinou inflácie. Tá zasiahla platy pracovníkov po celej krajine a odbory varujú pred vlnou štrajkov počas leta.



Počty pasažierov v Británii sú nižšie ako v období pred pandémiou a železničné spoločnosti sa usilujú ušetriť náklady a personál.



Odbory vládu britského premiéra Borisa Johnsona obviňujú, že sa na riešení tejto situácie nepodieľa. Lynch zase obviňuje ministra dopravy Granta Shappsa za to, že zrušil dotácie na verejnú dopravu v hodnote niekoľkých miliárd libier, informovala stanica Sky News.



Milióny ľudí v Británii, ako aj v iných európskych krajinách ovplyvňuje nárast životných nákladov, pripomína AP. Platy však nedokážu udržať tempo s infláciou, píše táto agentúra a dodáva, že sa očakáva jej ďalší nárast z dôvodu ruskej vojny na Ukrajine. Tá zasiahla dodávky energie a potravín do viacerých častí sveta.