Británia sa pripravuje na vysoké teploty, začala platiť výstraha

Londýn 17. júla (TASR) - Spojené kráľovstvo sa pripravuje na mimoriadne vysoké teploty ovzdušia, ktorými majú byť začiatkom budúceho týždňa zasiahnuté niektoré časti krajiny. Britská meteorologická služba Met Office vydala výstrahy a úrady upozorňujú aj na zdravotné riziká v spojitosti s horúčavami. TASR o tom informuje na základe správ z webových stránok staníc BBC a Sky News.



Pre Anglicko a časť Walesu vstúpila v nedeľu do platnosti výstraha druhého najvyššieho (jantárového) stupňa. Tá sa počas pondelka a utorka rozšíri aj o územie južného Škótska a pre Anglicko bude počas týchto dvoch dní platiť najvyšší červený stupeň výstrahy.



Úrady v krajine v spojitosti s vysokými teplotami ovzdušia vyhlásili výnimočný stav. Železničná spoločnosť Network Rail a Transport for London (TfL), ktorá v britskej metropole zabezpečuje hromadnú dopravu, upozornili obyvateľov, aby počas týchto dní cestovali len v nevyhnutných prípadoch.



Teploty na niektorých miestach Spojeného kráľovstva by podľa meteorológov mohli počas pondelka a utorka dosiahnuť viac než 40 stupňov Celzia. Doterajší rekord je 38,7 stupňa Celzia z 25. júla 2019 v Cambridge.



Šéfka organizácie združujúcej britských záchranárov (College of Paramedics) Tracy Nichollsová obyvateľov krajiny upozornila na zdravotné riziká hroziace v spojitosti s vysokými teplotami. Zvýšenú pozornosť by tomu podľa nej mali venovať najmä osoby zo zraniteľných skupín vrátane ľudí nad 75 rokov či osôb s vážnymi zdravotnými problémami.



"Ide o vážne horúčavy, ktoré môžu viesť aj k úmrtiam ľudí," povedala a dodala, že ľudia v Británii nie sú na takéto teploty prispôsobení.



Thomas Waite, jeden z námestníkov hlavného poradcu britskej vlády pre zdravotníctvo, povedal, že ľudia by mali počas týchto mimoriadnych dní dbať na pitný režim a vyhľadávať chladné miesta.