Británia sa pripravuje strážiť svoje vody pred rybárskymi loďami EÚ

Londýn 12. decembra (TASR) - Britské Kráľovské vojenské námorníctvo je pripravené strážiť teritoriálne vody Spojeného kráľovstva v prípade, že Londýn a Európska únia do konca roka neuzavrú pobrexitovú obchodnú dohodu. V sobotu o tom informovala agentúra AFP.



Štyri 80-metrové vojenské plavidlá sú pripravené od 1. januára hliadkovať v britských vodách s cieľom zabrániť tomu, aby tam vplávali rybárske lode členských krajín EÚ.



Podľa britského premiéra Borisa Johnsona je "veľmi pravdepodobné," že EÚ a Británia obchodnú dohodu neuzavrú a po 31. decembri sa ich obchodné vzťahy budú riadiť iba pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Brusel podľa Johnsona totiž požaduje, aby Londýn v budúcnosti dodržiaval právne predpisy EÚ a aby sa vzdal svojej suverenity nad britskými teritoriálnymi vodami.



"Nemyslím si, že by to boli podmienky, ktoré by mal akceptovať ktorýkoľvek premiér tejto krajiny," povedal Johnson v stredu britskému parlamentu za súhlasných prejavov zákonodarcov Konzervatívnej strany.



Pre prípad, že rokovania budú neúspešné sa pripravuje aj samotná EÚ. V tejto súvislosti Európska komisia (EK) vo štvrtok navrhla štyri pohotovostné opatrenia na zmiernenie niektorých významných narušení vzťahov s Britániou. V citlivej otázke rybolovu EK navrhuje, aby do uzavretia nového právneho rámca so Spojeným kráľovstvom bol aj po Novom roku zaistený recipročný vstup rybárskych lodí oboch strán do národných vôd. Cieľom je zaručiť udržateľnosť rybného hospodárstva a zamestnanosť v pobrežných komunitách.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roka. Londýn a EÚ sa odvtedy snažia uzavrieť dohodu, ktorá bude upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy.