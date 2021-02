Británia sa rozlúčila s hrdinom pandémie, zosnulým Tomom Moorom

Londýn 27. februára (TASR) - Británia sa v sobotu rozlúčila so zosnulým 100-ročným kapitánom Tomom Moorom na pohrebe, vysielanom v celoštátnej televízii. Tento vojnový veterán sa stal hrdinom celého sveta vďaka svojej výnimočnej zbierke peňazí pre zdravotníkov počas pandémie koronavírusu. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Vojaci držali čestnú stráž na malom obrade v kruhu Moorovej rodiny - konal sa v krematóriu v meste Bedford v strednom Anglicku.



Rakvu, zahalenú britskou vlajkou a s Moorovou vojenskou čiapkou a mečom navrchu, nieslo šesť vojakov z Yorkshireského pluku, nástupcu vojenskej jednotky, v ktorej Moore slúžil počas druhej svetovej vojny. Štrnásť vojakov si jeho pamiatku uctilo streľbou do vzduchu.



Neskôr preletelo oblohou lietadlo z druhej svetovej vojny.



Moore zomrel 2. februára v nemocnici v Bedforde, kde ho liečili na zápal pľúc a pozitívne ho testovali na ochorenie COVID-19.



Moore vyzbieral takmer 33 miliónov libier (37,4 milióna eur) na charitu pre štátny zdravotný systém v Spojenom kráľovstve - splnil totiž svoj záväzok, že do svojich 100. narodenín vlani v apríli prejde s chodúľkou svoju záhradu po dĺžke 100-krát. Získal si tým srdcia Britov, pretože práve vtedy znášali prvý vlaňajší lockdown. Jeho činom sa inšpirovalo mnoho ďalších zbierok peňazí, ktoré išli štátom riadenej Národnej zdravotnej službe (NHS).



Za života sa Kapitán Tom dočkal aj iných uznaní. Kráľovná Alžbeta II. ho vlani v lete povýšila na rytiera a špeciálny obrad sa konal vonku na Windsorskom zámku.



Po jeho úmrtí vo februári si ho celá krajina uctila spoločným potleskom, ku ktorému sa pripojil aj premiér Boris Johnson. Poslanci so sklonenými hlavami držali v parlamente minútu ticha.



Moorov pohreb bol viac súkromnou záležitosťou, pretože si to želala jeho rodina a vyžadovali si to aj protipandemické obmedzenia.



Zúčastnili sa na ňom iba jeho dve dcéry Hannah Ingramová-Moorová a Lucy Teixeirová, štyri vnúčatá a zaťovia.



Na začiatku obradu zaznel charitatívny singel "You'll Never Walk Alone" (Nikdy nekráčaš sám), ktorý Moore nahral spolu so spevákom Michaelom Ballom.



Moore si želal mať na náhrobku nápis "I told you I was old" (Povedal som vám, že som starý), inšpirovaný komikom Spikeom Milliganom, ktorý má na náhrobku epitaf "I told you I was ill" (Povedal som vám, že som chorý).



Jeho popol má byť neskôr uložený na rodinnom pozemku v rodnom grófstve Yorkshire na severe Anglicka, vedľa jeho rodičov a starých rodičov.



Rodina založila aj online kondolenčnú knihu, kde sú už tisíce odkazov.



"RIP, Kapitán Tom. Naozaj dobre prežitý život a inšpirácia pre nás všetkých - lúč svetla vo veľmi pochmúrnych časoch," napísala Debbie Matherová.



"Vaša odvaha a húževnatosť dosiahnuť svoj cieľ a peniaze, ktoré ste vyzbierali pre zdravotníkov, sú neuveriteľné," pripísala Sandra Norbrunová.