Británia sa v pondelok dozvie meno svojho nového premiéra

Londýn 5. septembra (TASR) - Británia sa v pondelok dozvie meno svojho nového predsedu vlády. Favoritkou na premiérsky post, na ktorom nahradí po sérii škandálov Borisa Johnsona, je súčasná ministerka zahraničných vecí Lizz Trussová. Nový premiér sa postaví na čelo Británie v období, keď jej obyvatelia bojujú s vysokou infláciou a prudkým nárastom životných nákladov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Meno nového ministerského predsedu bude oznámené o 12.30 h miestneho času (13.30 SELČ). Trussová a jej rival – bývalý minister financií Rishi Sunak – sa snažili celé leto získať podporu členov Konzervatívnej strany, ktorí v piatok ukončili hlasovanie o svojom novom lídrovi. Sunak (42) a Trussová (47) sa začali uchádzať o premiérsky post po tom, čo doterajší premiér Johnson po sérii škandálov v júli oznámil, že odstupuje z funkcie.



Ministerka zahraničných vecí viedla počas celého leta v prieskumoch medzi členmi Konzervatívnej strany, ktorých je odhadom asi 200.000. Hlasovanie konzervatívcov však nemusí odrážať verejnú mienku, keďže v augustovom prieskumu inštitútu YouGov až 52 percent opýtaných uviedlo, že Trussová nebude dobrou premiérkou.



Ak by šéfka rezortu diplomacie v hlasovaní konzervatívcov vyhrala, stala by sa po Therese Mayovej a Margaret Thatcherovej v poradí treťou ženou na tomto poste v Británii.



Bez ohľadu na to, kto vedenie krajiny preberie, bude stáť pred najhoršou krízou v súvislosti s rastúcimi cenami životných nákladov, akej Británia za posledné desaťročia čelí, analyzuje AFP. Očakáva sa, že miliónom Britov narastú od októbra účty až o 80 percent a od januára ešte viac.



Trussová v tejto súvislosti sľúbila zníženie daní a prioritizáciu ekonomického rastu. Sunak zase občanom prisľúbil na platenie účtov za energie pomoc od vlády – a plán svojej rivalky na zníženie daní označil za bezohľadný.



Po oznámení mena nového britského premiéra prednesie dosluhujúci predseda vlády Boris Johnson v utorok v premiérskom sídle na Downing Street rozlúčkovú reč. Potom oficiálne ponúkne demisiu kráľovnej Alžbete II., ktorá následne vymenuje jeho nástupcu v tzv. ceremónii bozkávania rúk. Od Alžbetinho nástupu na trón pôjde v poradí už o 15. britského premiéra.