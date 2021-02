Británia schválila 97 percent žiadostí občanov EÚ o povolenie pobytu

Londýn 25. februára (TASR) - Británia schválila 97 percent žiadostí európskych občanov, ktorí chcú v krajine zostať žiť aj po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré vo štvrtok zverejnila britská vláda.



Do 31. decembra, keď Británia oficiálne opustila EÚ, tamojšia vláda posúdila viac ako 4,5 milióna takýchto žiadostí. Okrem občanov EÚ o povolenie pobytu v Spojenom kráľovstve žiadali aj občania z krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EEA) a Švajčiarska, približuje agentúra DPA.



Najvyšší počet žiadostí podali britským úradom občania Poľska, nasledovaní Rumunmi, Talianmi, Portugalcami a Španielmi.



Približne 54 percent (2,4 milióna ľudí) z nich získalo tzv. štatút usídlenia (settled status) a 43 percent (1,9 milióna ľudí) predbežný štatút usídlenia (pre-settled status).



Štatút usídlenia bol vytvorený pre občanov EÚ, ktorí v Británii pred tzv. brexitom žili päť alebo viac rokov bez výrazne dlhších pobytov mimo krajiny. Predbežný štatút usídlenia sa týka všetkých ostatných, ktorí v Británii do 31. decembra 2020 žili menej ako päť rokov. Po uplynutí päťročnej lehoty však budú môcť požiadať o príslušnú zmenu štatútu.



Tri percentá podaných žiadostí boli stiahnuté samotnými žiadateľmi, alebo boli zamietnuté či neplatné, približuje DPA.



Ostatní občania EÚ, ktorí budú chcieť Britániu navštíviť alebo sa tam presťahovať, budú musieť pravdepodobne požiadať o víza. Briti žijúci v členských krajín EÚ tam musia požiadať o povolenie na pobyt do 30. júna, píše DPA.