Británia schválila na použitie jednodávkovú vakcínu Janssen od J&J

Londýn 28. mája (TASR) - Veľká Británia v piatok schválila na použitie jednodávkovú vakcínu od spoločnosti Janssen, farmaceutickej divízie americkej firmy Johnson & Johnson (J&J). Ide o štvrtú schválenú vakcínu v krajine, informovali agentúra AP a britská stanica Sky News.



"Je to ďalší spôsob, ako podporiť náš mimoriadne úspešný očkovací program, ktorý doteraz zachránil viac ako 13.000 životov. Znamená to, že máme schválenú štvrtú bezpečnú a účinnú vakcínu, ktorá nám pomôže ochrániť ľudí pre týmto strašným vírusom," vyhlásil britský minister zdravotníctva Matt Hancock.



Minister tiež uviedol, že britská vláda sa rozhodla objednať 20 miliónov dávok jednodávkovej vakcíny od spoločnosti Janssen.



"Kedže Janssen je jednodávková vakcína, bude hrať v nasledujúcich mesiacoch dôležitú úlohu, pretože znásobíme naše úsilie, aby sme všetkých podporili dať sa zaočkovať. Program na podporu vakcinácie by sa mohol eventuálne začať neskôr v tomto roku," uviedol Hancock.



Okrem vakcíny Janssen v Británii schválili na použitie aj vakcíny od spoločností AstraZeneca, Moderna a Pfizer/BioNTech. Agentúra AP uvádza, že v krajine doteraz zaočkovali oboma vakcína približne 35 percent populácie a viac ako 58 percent Britov už dostalo aspoň jednu dávku vakcíny.



Veľká Británia však v posledných dňoch zaznamenala mierny nárast nových prípadov nákazy koronavírusom, dôvodom je najmä rozšírenie indického variantu v krajine. Vo štvrtok Veľká Británia zaznamenala 3542 nových prípadov nákazy.