Británia schválila novú veľkú jadrovú elektráreň

Londýn 20. júla (TASR) - Britská vláda dala súhlas na výstavbu plánovanej jadrovej elektrárne Sizewell C v juhovýchodnom Anglicku. V stredu o tom informovala agentúra Reuters, podľa ktorej tak vláda podporila projekt, ktorý by mal Spojenému kráľovstvu pomôcť dosiahnuť ciele v oblasti uhlíkovej neutrality.



Elektráreň, ktorá by bola schopná vyrábať 3,2 gigawattu elektrickej energie, čo by stačilo na zásobovanie elektrinou približne šiestich miliónov domácností, je vo väčšinovom vlastníctve francúzskej energetickej spoločnosti EDF a má byť postavená v malej rybárskej dedine Sizewell v grófstve Suffolk.



Britský jadrový regulačný úrad ONR 11. júla uviedol, že žiadosť o povolenie Sizewell C splnila takmer všetky požiadavky; pred oficiálnym udelením licencie však treba vyriešiť ešte dva problémy.



Británia má celkovo 15 jadrových reaktorov v ôsmich lokalitách po celom svojom území. Mnohé z nich sa už blížia ku koncu svojej životnosti, pripomenula agentúra AFP.



Sizewell C pomôže posilniť záväzok Británie byť dlhodobo energeticky nezávislejšou, keď sa krajiny na celom svete snažia znížiť závislosť od vonkajších zdrojov energie po tom, ako Ruskom vyvolaná vojna na Ukrajine spôsobila prudký nárast cien ropy.



Schválenie a vybudovanie elektrárne Sizewell C pomôže Británii dosiahnuť nulové emisie uhlíka nárastom výroby energie z nízkouhlíkových zdrojov, ako sú veterná, solárna a jadrová energia.



Odchádzajúci premiér Boris Johnson svojho času prisľúbil, že v rámci širšej stratégie dekarbonizácie Británia postaví každý rok jeden nový jadrový reaktor vrátane veľkých a menších "modulárnych" elektrární.