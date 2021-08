Británia schválila vakcínu od Moderny pre deti od 12 rokov

Londýn 17. augusta (TASR) - Britský Regulačný úrad pre lieky a zdravotnícke výrobky (MHRA) v utorok schválil vakcínu proti ochoreniu COVID-19 vyvinutú americkou spoločnosťou Moderna na očkovanie detí vo veku 12 a viac rokov. Informovala o tom agentúra AP.



MHRA uviedol, že rozhodnutie, či túto vakcínu budú podávať deťom od 12 rokov, spočíva na odborných poradcoch britskej vlády pre oblasť očkovania.



Spojené kráľovstvo je úspešné v očkovaní dospelej populácie, no v súvislosti s deťmi zaujalo viac opatrný postup, píše AP.



Anglicko od pondelka 23. augusta začne poskytovať možnosť dať sa zaočkovať proti koronavírusu aj 16- a 17-ročným adolescentom, a to vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech.



Deťom vo veku 12 – 15 rokov v súčasnosti túto vakcínu ponúkajú len v prípade, ak voči covidu patria do zraniteľných skupín obyvateľstva.