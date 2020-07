V Severnom Írsku zadržala v súvislosti s vraždou novinárky McKeeovej

Belfast 15. júla (TASR) – Severoírska polícia dnes zadržala v súvislosti s vraždou novinárky Lyry McKeeovej 27-ročného muža. Informoval o tom na svojej webovej stránke denník The Independent.



Podozrivého zadržali v meste Londonderry a previezli ho na výsluch do severoírskej metropoly Belfast. Vypočúvajú ho na základe protiteroristického zákona.



Novinárka Lyra McKeeová zomrela na následky zranení hlavy, ktoré utrpela vlani 18. apríla pri streľbe v meste Londonderry. Vtedy neznáma osoba tam okolo 23:00 miestneho času vypálila niekoľko výstrelov smerom na policajtov a pri nich stojacu McKeeovú. Postrelenú novinárku okamžite previezli do nemocnice, kde však utŕženým zraneniam podľahla.



K zodpovednosti za McKeeovej vraždu sa prostredníctvom listu zaslaného severoírskym médiám následne prihlásila militantná skupina s názvom Nová IRA. Vo februári 2020 obvinila polícia z vraždy McKeeovej 52-ročného muža.