Británia si od firmy Thales objednala rakety na zostreľovanie dronov
Od konca februára, keď Spojené štáty a Izrael spoločne spustili útoky na Irán, britské stíhačky zostreľovali drony a rakety nad spojeneckými krajinami na Blízkom východe.
Autor TASR
Londýn 1. júna (TASR) - Británia uzavrela so zbrojárskou spoločnosťou Thales nové zmluvy v hodnote 36 miliónov libier na dodávku stoviek ľahkých viacúčelových rakiet pre svoje ozbrojené sily. Tento typ striel britská armáda využívala na zneškodňovanie dronov na Blízkom východe počas vojny medzi USA a Iránom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Od konca februára, keď Spojené štáty a Izrael spoločne spustili útoky na Irán, britské stíhačky zostreľovali drony a rakety nad spojeneckými krajinami na Blízkom východe. Do vojny proti Iránu sa ale Spojené kráľovstvo priamo nezapojilo, za čo si vyslúžilo kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Britský minister obrany John Healey vo vyhlásení k uzavretiu kontraktov so spoločnosťou Thales uviedol, že rakety budú „naďalej prispievať k väčšej bezpečnosti Spojeného kráľovstva a našich partnerov na Blízkom východe aj mimo neho“.
„Ľahké viacúčelové strely už v boji preukázali svoju vysokú účinnosť. Zohrali kľúčovú úlohu pri odrážaní útokov dronov na Blízkom východe, kde ich bolo pomocou týchto rakiet zostrelených viac ako 100,“ uviedlo britské ministerstvo.
Británia tento rok podľa vyhlásenia posilnila svoju obrannú prítomnosť na Blízkom východe, kde nasadila viac ako 1000 vojakov vrátane stíhacích letiek a špecializovaných tímov na boj proti dronom.
Počas vojny v Iráne zasiahol bezpilotný stroj aj britskú základňu Akrotiri na Cypre. Nikózia uviedla, že dron pravdepodobne vystrelilo proiránske libanonské militantné hnutie Hizballáh, a nie samotný Irán.
