Británia si pre odsúdenie Kara-Murzu predvolala ruského veľvyslanca

Londýn 17. apríla (TASR) - Británia v pondelok odsúdila ako politicky motivovaný rozsudok nad kritikom Kremľa Vladimirom Kara-Murzom. V tejto súvislosti si tiež predvolala ruského veľvyslanca v Londýne. TASR o tom informuje podľa správ televízie Sky News a denníka The Guardian.



"Vladimir Kara-Murza statočne odsúdil inváziu Ruska na Ukrajinu za to, čím je - do oči bijúcim porušením medzinárodného práva a Charty OSN. Nedostatočný záväzok Ruska chrániť základné ľudské práva vrátanie slobody prejavu je alarmujúci," uviedol vo vyhlásení britský minister zahraničných vecí James Cleverly.



Británia už skôr za porušovanie ľudských práv uvalila sankcie na sudcu, ktorý predsedal procesu s Kara-Murzom. Zváži aj ďalšie kroky, aby hnala na zodpovednosť ľudí zapojených do zadržania a súdneho procesu s týmto predstaviteľom ruskej opozície.



Moskovský súd odsúdil v pondelok Kara-Murzu, ktorý má dvojité britsko-ruské občianstvo, na 25 rokov väzenia za vlastizradu, šírenie nepravdivých informácií o ruskej armáde a účasť na činnosti "nežiadúcej organizácie". Obvinenia proti nemu súvisia s jeho prejavom z 15. marca 2022 pred snemovňou reprezentantov amerického štátu Arizona, v ktorom slovne odsúdil ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu. Vo vyšetrovacej väzbe bol od vlaňajšieho apríla.



Len niekoľko hodín pred vznesením rozsudku zverejnila CNN rozhovor s Kara-Murzom. Ruský opozičný politik v ňom označil Kremeľ za "režim vrahov".