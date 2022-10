Británia si predvolala čínskeho chargé d'affaires

Londýn 18. októbra (TASR) - Británia si v utorok predvolala čínskeho chargé d'affaires v Londýne v súvislosti s incidentom na čínskom konzuláte v Manchestri, kde v nedeľu údajne zbili hongkonského prodemokratického demonštranta. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Jesse Norman z britského Úradu pre zahraničie a Commonwealth uviedol, že šéf rezortu diplomacie James Cleverly si čínskeho chargé d'affaires predvolal preto, aby vyjadril "hlboké znepokojenie" nad vzniknutou situáciou. Takisto bude požadovať "objasnenie krokov, ktoré podnikli zamestnanci čínskeho konzulátu".



Predvolanie prišlo po tom, čo Peking v utorok obvinil protestujúcich, že "nezákonne vstúpili" do areálu manchesterského čínskeho konzulátu. Podľa hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí Wang Wen-pina sú za incident zodpovední demonštranti, pričom dodal, že "narušenie pokoja dôstojnosti čínskych zahraničných veľvyslanectiev a konzulátov nebude tolerované".



Wen-pin zároveň vyzval Britániu, aby si "plnila svoje povinnosti a prijala opatrenia na zlepšenie ochrany priestorov a zamestnancov" diplomatických objektov.



Incident na čínskom konzuláte v Manchestri sa odohral v nedeľu, keď hongkonská prodemokratická skupina demonštrovala proti zjazdu Komunistickej strany Číny v Pekingu. Na internete bol zverejnený videozáznam, ako skupina mužov ťahá jedného z účastníkov demonštrácie do areálu konzulátu a ako ho tam bijú. Policajti následne prešli cez bránu do konzulátu a muža odtiaľ vyviedli.



Podľa hovorcu konzulátu demonštranti počas protestu vystavovali urážlivý portrét šéfa čínskej komunistickej strany a prezidenta Si Ťin-pchinga. Pred konzulátom bolo vidno niekoľko transparentov zameraných proti čínskemu komunistickému vedeniu a aj karikatúru Si Ťin-pchinga.



Britské ministerstvo zahraničných vecí pre BBC uviedlo, že okolnosti celej udalosti začala vyšetrovať polícia.