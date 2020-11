Británia si predvolala čínskeho veľvyslanca v súvislosti s Hongkongom

Londýn 12. novembra (TASR) - Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab si v súvislosti so situáciou v Hongkongu predvolal čínskeho veľvyslanca. Poslancom britského parlamentu to vo štvrtok oznámil Nigel Adams, štátny tajomník rezortu britskej diplomacie zodpovedný za oblasť Ázie, píše agentúra AP.



Británia obvinila Čínu z porušenia medzinárodných záväzkov po tom, čo stály výbor Všečínského zhromaždenia ľudových zástupcov (parlamentu) prijal uznesenie o odvolaní štyroch poslancov, ktorí podporujú nezávislosť Hongkongu alebo spochybňujú čínsku zvrchovanosť nad týmto autonómnym územím. Tieto kroky Pekingu majú podľa Adamsa za cieľ "prenasledovať a potláčať všetky hlasy kritické voči politike Číny".



Minister Raab v tejto súvislosti uviedol, že nové pravidlá zamerané proti zvoleným poslancom v Hongkongu sú "jasným porušením právne záväzného spoločného vyhlásenia Číny a Spojeného kráľovstva" z roku 1984. Táto dohoda, ktorú podpísali vtedajšia britská premiérka Margaret Thatcherová a čínsky premiér Čao C'-jang, Hongkongu pred prechodom pod čínsku správu v roku 1997 zaistila autonómiu na základe hesla "jedna krajina, dva systémy".



"Čína opäť raz porušila svoje sľuby a podkopala autonómiu Hongkongu," cituje Raaba agentúra AFP. Stalo sa tak už tretíkrát a dovedna dva razy za posledných šesť mesiacov, doplnil Adams. Británia bude obhajovať práva Hongkončanov a upozorňovať na porušovanie ich práv a slobôd, zdôraznil Raab.



Vo štvrtok podalo demisiu na protest proti odvolaniu štvorice poslancov aj zvyšných 15 prodemokratických poslancov. Vo väčšine prípadov však ich rezignácia nadobudne účinnosť až v decembri, keďže musia ešte doriešiť viaceré administratívne záležitosti a odovzdať svoj úrad. V hongkonskom parlamente tak zostanú už len pročínski poslanci, ktorí tam už teraz majú väčšinu. To by umožnilo prijímanie zákonov vyhovujúcich Pekingu bez akejkoľvek opozície.